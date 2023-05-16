صفارات الإنذار تدوي في كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا (فيديو)

تم الإعلان عن حالة التأهب للغارات الجوية في جميع مناطق أوكرانيا تقريبا، بما في ذلك كييف والمناطق المحيطة بها وفقا لبيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

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ووفقا لتلك الخرائط فقد انطلقت صفارات الإنذار في جميع المناطق باستثناء سومي وخاركوف. وانطلقت الصفارات في منطقة نيكولاييف الساعة 1:58 صباحا، ثم توالت الصفارات في مناطق أخرى.

وقد صور شهود العيان التشغيل النشط لبطاريات نظام الدفاع الجوي الأمريكي "باتريوت MIM-104"، حيث يفترض وفقا لما يظهر في مقاطع الفيديو أنه بعد انتهاء انطلاق الصواريخ يقع انفجار في أماكن انتشارها.

المصدر: نوفوستي+تليغرام