CNN: وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تحاول تجنيد الروس عبر قناة "تليغرام"

أفادت وكالة CNN بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أنشأت قناة على تطبيق "تليغرام" تحاول من خلالها تجنيد الروس.

وذكرت الوكالة أن القناة تتضمن مقاطع فيديو دعائية باللغة الروسية تحتوي على تعليمات حول كيفية الاتصال بها دون الكشف عن الهوية.

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وكانت وكالة "فوكس نيوز" قد ذكرت أن مكتب التحقيقات الفدرالي يحاول، منذ فبراير، تجنيد الروس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر مقطع فيديو على موقعي "فيسبوك" و"تويتر" يذكر به أن الخدمات الخاصة ستغير مستقبل من يشاركون المعلومات الاستخبارية معها، فيما تبحث تلك الخدمات عن جواسيس ومهاجرين وأي شخص لديه معلومات قيمة.

وجاء في ذلك المقطع: "مكتب التحقيقات الفدرالي يقدّرك"، وأمام الكاميرا يقول آلان كوهلر من قسم مكافحة التجسس بمكتب التحقيقات الفدرالي: "يمكن لمكتب التحقيقات الفدرالي مساعدتك، ولكنك وحدك من يملك القدرة على القيام بالخطوة الأولى".

وقد حاول مكتب التحقيقات الفدرالي بالفعل تعيين موظفين في السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة الأمريكية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: RT