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أردوغان: بغض النظر عن الأرقام فإن الفائز في هذه الانتخابات هو بلدنا وشعبنا

أردوغان: نعلم بأننا متفوقون في هذه الانتخابات ولكننا ننتظر النتائج الرسمية

أخبار العالم

أردوغان: نعلم بأننا متفوقون في هذه الانتخابات ولكننا ننتظر النتائج الرسمية
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قال مرشح تحالف الشعب الحاكم في تركيا رجب طيب أردوغان فجر اليوم الاثنين، "نعلم بأننا متفوقون في هذه الانتخابات ولكننا ننتظر النتائج الرسمية التي ستظهر الإرادة الوطنية".

وفي كلمة له قبل صدور نتائج الانتخابات الرئاسية، قال أردوغان: "نعلم بأننا متفوقون في هذه الانتخابات ولكننا ننتظر النتائج الرسمية التي ستظهر الإرادة الوطنية".

وأضاف أردوغان: "نسبة المشاركة في الانتخابات التركية لا مثيل لها في العالم وهي الأكبر في تاريخنا السياسي"، مشيرا إلى أنه "بغض النظر عن الأرقام فإن الفائز في هذه الانتخابات هو بلدنا وشعبنا".

يتبع..

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