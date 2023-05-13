"زيلينسكي غير مرحب بك عندنا".. هكذا استقبل الإيطاليون الرئيس الأوكراني في روما (صور)

نظم مجموعة نشطاء في جبهة الشباب الشيوعية في إيطاليا، مسيرة احتجاجية وسط العاصمة روما، رفضا لزيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى إيطاليا اليوم.

وأفادت صحيفة Il Giornale، بأن النشطاء كانوا بانتظار زيلينسكي قرب مبنى الكولوسيوم التاريخي (المدر الروماني) على بعد كيلومترين من مكان لقائه المرتقب مع الرئيس الإيطالي سيرغيو ماتاريلا، رافعين لافتات كتب عليها "غير مرحب بزيلينسكي عندنا".

كما عارض النشطاء فكرة تزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة، معربين عن عدم استعدادهم للمشاركة في صراع أطلقه حلف الناتو لتحقيق مكاسبه الخاصة.

وذكرت الصحيفة نقلا عن أحد النشطاء قوله: "نحن نعتبر سياسة الحكومة الإيطالية التي تواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة مخزية"، وحث روما على الوقف الفوري للدعم الذي تقدمة للقوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي