 البابا فرانسيس يستقبل زيلينسكي في الفاتيكان ويبحث معه الوضع الإنساني

استقبل البابا فرانسيس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت، واستمر اللقاء لـ 40 دقيقة. وبحث الجانبان الأوضاع السياسية والإنسانية في أوكرانيا.

وأفاد مكتب الخدمة الصحفية للكرسي المقدس للصحفيين: أن مواضيع البحث تناولت الوضع الإنساني والسياسي في أوكرانيا، واتفقا على مواصلة الجهود الإنسانية لدعم السكان"..

وأكد البابا أنه يصلي من أجل السلام منذ اندلعت الحرب في فبراير من العام الماضي".

وخلال الاجتماع، تبادل الطرفان الهدايا، حيث قدم البابا لزيلينسكي تمثالا يحمل غصن السلام، وقدم زيلينسكي للبابا صورة للسيدة مريم العذراء (عليها السلام) على طبق مضاد للرصاص.

وأضافت الخدمة الصحفية: أن زيلينسكي التقى بوزير العلاقات مع الدول، المونسنيور بول غالاغر، وناقش الجانبان القضايا الثنائية وأوضاع الكنيسة الكاثوليكية في أوكرانيا، والمشاكل الملحة، ذات الطابع الإنساني، والحاجة لمواصلة الجهود لإحلال السلام".

يشار إلى هذه هي المرة الأولى التي يلتقى بها زيلينسكي مع الحبر شخصيا منذ لقائهم السابق في فبراير 2020، حيث ناقشا آنذاك في الفاتيكان الوضع الإنساني وسبل التسوية السلمية للنزاع في دونباس.

وأكد البابا والمسؤولون رفيعو المستوى في أكثر من مناسبة إنهم مستعدون للعب دور الوساطة في التسوية الأوكرانية.

المصدر: تاس