أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، بعد مفاوضات مع رئيس الوزراء الإيطالي جورج ميلوني، اتخاذ قرارات مهمة لحماية أجواء أوكرانيا.

ووصل زيلينسكي إلى روما يوم السبت، حيث التقى بالرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيس الوزراء جورج ميلوني. ومن المتوقع أيضا أن يستقبله البابا فرانسيس زيلينسكي.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع ميلوني: "ناقشنا اليوم تعاوننا، لا سيما في مجال التعاون الأمني ​​والعسكري. هناك قرارات مهمة للغاية لحماية أجوائنا". بالإضافة إلى ذلك، وبحسب زيلينسكي، فقد تمت مناقشة "صيغة السلام" الأوكرانية مع رئيس الوزراء الإيطالي.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وصرحت وزارة الخارجية الروسية بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وصرح الكرملين أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي. وذكر لافروف أيضا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضا تدريب الأفراد ... في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى."

في وقت سابق، صرح الكرملين أنه لا توجد شروط مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى مسار سلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، في الوقت الحالي هذا ممكن فقط بالوسائل العسكرية. وأضاف أن روسيا تقدر تقديرا عاليا جهود جميع البلدان التي تحاول إيجاد حل للنزاع في أوكرانيا في اتجاه سلمي، لكن هذا مستحيل حتى الآن.

المصدر: وكالات