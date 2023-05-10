زيلينسكي: أوكرانيا ستصبح مركزا للقيم الأوروبية

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا ستصبح قريبا مركزا للقيم الأوروبية وكل ما يمكن تحقيقه للتعاون الأوروبي والعالمي.

وأضاف زيلينسكي: "سنري العالم بأسره ما تستطيع أوروبا تحقيقه، من وسط أوكرانيا سنظهر للجميع ما يمكن تحقيقه من خلال القيم الأوروبية، وسنظهر الحدود القصوى للتعاون الأوروبي والعالمي والنتائج التي ستولد منها".

وذكر زيلنسكي الثلاثاء، أن كييف تعمل على صياغة مفهوم جديد بالمطلق لأمن أوكرانيا وسلامة أراضيها.

وأشار إلى أن الإصلاحات الأمنية الجديدة ستحمي عمل المدارس والاقتصاد والبنى التحتية في أوكرانيا.

ولم يقدم زيلينسكي أية تفاصيل حول ماهية الإصلاحات التي تحدث عنها وما الذي ستتضمنه، واختتم بالقول إنه "سيتم تقديم كل ذلك وسيتم تنفيذه".

ووقع زيلينسكي في الـ 28 من فبراير 2022 على طلب انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، في الـ23 من يونيو وافق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل منح أوكرانيا ومولدوفا وضع المرشحين للانضمام إلى الاتحاد.

وللشروع في مفاوضات الانضمام تحتاج كل من أوكرانيا ومولدوفا تنفيذ عدد من الشروط التي تشمل الإصلاحات في مختلف المجالات.

المصدر: نوفوستي