ميلوني تؤكد أن إيطاليا ستستمر بدعم أوكرانيا والضغط على روسيا بالعقوبات

صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم السبت، بأن بلادها ستواصل تقديم الدعم لأوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا.

وأضافت ميلوني في حديث لقناة Rai News 24ـ عقب لقائها بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في روما، " منذ بداية الأزمة الأوكرانية، أكدنا دعمنا لكييف بمقدار 360 درجة، وسنفعل ذلك طالما كان الأمر ضروريا وسنمدها بالأسلحة والمعدات العسكرية، وفي ذات الوقت سنستمر بالضغط على روسيا من خلال سياسة العقوبات".

وتابعت:" ندعم الجهود المبذولة لتحقيق سلام عادل لأوكرانيا، ونؤكد ضرورة موافقة كييف على الشروط التي سيتم بموجبها إبرام السلام".

وأشارت ميلوني إلى أن إيطاليا ستستمر بدعم أوكرانيا في طريقها للانضمام إلى كل من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

وأفادت قناة "Rainews24" في وقت سابق، بوصول الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى روما، للقاء الرئيس الإيطالي ورئيسة الوزراء.

المصدر: تاس