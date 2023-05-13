الجيش الإسرائيلي: قصف 6 منصات لإطلاق الصواريخ في غزة تابعة للجهاد الإسلامي(فيديو)

قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته الحربية أغارت في الساعات الأخيرة على 6 منصات لإطلاق الصواريخ في قطاع غزة تابعة لحركة الجهاد الإسلامي.

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وأضاف الجيش في بيان له اليوم السبت، أن من بين المواقع المستهدفة، منصات استخدمت في الأيام الأخيرة لإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وأشار إلى أنه استهدف منصتين في حي الزيتون شمال قطاع غزة، وأنه أحبط بذلك إطلاق الصواريخ منهما.

وأوضح البيان: "كانت منصتان من بين المنصات المستهدفة تقع في حي الزيتون شمال قطاع غزة بجوار مدرسة الامام الشافعي. واستهدف الجيش هذه المنصات في ساعات الصباح الباكر بهدف تحييد التهديد دون وجود مدنيين في المكان. لقد استخدمت المنصتيْن لاطلاق صواريخ خلال عمليتيْ الفجر الصادق وحارس الأسوار".

وتابع: "هذه الحالة تثبت من جديد كيف يستخدم تنظيم الجهاد الاسلامي الارهابي المدنيين في قطاع غزة ويضع منشاته العسكرية بجوار المباني المدنية ويعرض حياتهم للخطر".

منوها إلى أنه "تم تشويش عمل مجمع لاطلاق قذائف مضادة للدروع تابع للجهاد الى جانب استهداف موقع عسكري آخر له".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 3 آخرين خلال اقتحام قوات إسرائيلية مخيم بلاطة شرق نابلس، في حين دمرت غارات جديدة شنها الجيش، اليوم السبت، منزلين في مدينة غزة.

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع صواريخ باتجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية، ودوت صفارات الإنذار في عسقلان والمنطقة المحيطة بالقطاع.

المصدر: RT