مقتل فلسطينيين اثنين في مخيم بلاطة إثر اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي وإعلان الإضراب في نابلس (فيديو)

قتل فلسطينيان اثنان، اليوم السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي إثر اقتحام قوات خاصة مخيم بلاطة في نابلس.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها: "استشهاد الشاب سائد جهاد شاكر مشه، 32 عاما، والشاب عدنان وسيم يوسف الأعراج، 19 عاما، بالرصاص الحي في الرأس خلال عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة في نابلس، إضافة إلى 3 إصابات مستقرة في الرقبة والبطن والفخذ".

وأضافت الوزارة أن حصيلة القتلى ارتفعت "منذ بداية العام الجاري وحتى صباح اليوم السبت في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 150 شهيدا، بينهم 33 شهيدا في العدوان الإسرائيلي المستمر منذ الثلاثاء الماضي على غزة".

في غضون ذلك، شهد المخيم مسيرة غاضبة، فيما تم إلاعلان عن الحداد والإضراب في نابلس.

ويأتي ذلك على إثر اقتحام قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، مدينة نابلس، واندلاع اشتباك مسلح بين مقاومين فلسطينيين وقوات الوحدات الخاصة.

الشابان سائد مشة وعدنان الأعرج، اللذين ارتقيا خلال اشتباك مع الاحتلال في مخيم بلاطة في نابلس. pic.twitter.com/Eo1mBJOcPI — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 13, 2023

وفي بيان مقتضب قالت "سرايا القدس - مجموعات بلاطة": إن "مجاهدينا يخوضون بعون الله وتوفيقه اشتباك مع قوة صهيونية خاصة اقتحمت المخيم وتمطرها بصليات كثيفة من الرصاص".

في غضون ذلك، ذكرت مصادر فلسطينية أن عناصر الجيش الإسرائيلي بدأت تنسحب بشكل تدريجي من داخل مخيم بلاطة "بعد فشلها بالوصول إلى المطلوبين المحاصرين".

المصدر: RT