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بالفيديو.. الطيران الحربي الإسرائيلي يدمر منزل عائلة بهاء أبو العطا بشكل كامل

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بالفيديو.. الطيران الحربي الإسرائيلي يدمر منزل عائلة بهاء أبو العطا بشكل كامل
Gettyimages.ru
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أفاد مراسلنا في قطاع غزة بأن الطيران الحربي الإسرائيلي دمر بشكل كامل منزل عائلة بهاء أبو العطا القيادي في "سرايا القدس" والذي اغتالته إسرائيل في العام 2019.

وقال المراسل إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف البناية الواقعة شرق حي الشجاعية.

وأكد أنه تمت تسوية البناية التي تعود لوالد أبو العطا والمكونة من 5 طوابق بالأرض.

وقصفت طائرة بدون طيار بصاروخين شقة في البناية قبل أن يتم تدميرها بالكامل بثلاثة صواريخ من طائرة حربية.

واغتالت إسرائيل بهاء أبو العطا في نوفمبر من العام 2019 بعد استهداف منزله في حي الشجاعية، ما أسفر ايضا عن مقتل زوجته وإصابة طفليه.

المصدر: RT 

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