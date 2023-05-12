بالفيديو.. الطيران الحربي الإسرائيلي يدمر منزل عائلة بهاء أبو العطا بشكل كامل

أفاد مراسلنا في قطاع غزة بأن الطيران الحربي الإسرائيلي دمر بشكل كامل منزل عائلة بهاء أبو العطا القيادي في "سرايا القدس" والذي اغتالته إسرائيل في العام 2019.

وقال المراسل إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف البناية الواقعة شرق حي الشجاعية.

وأكد أنه تمت تسوية البناية التي تعود لوالد أبو العطا والمكونة من 5 طوابق بالأرض.

وقصفت طائرة بدون طيار بصاروخين شقة في البناية قبل أن يتم تدميرها بالكامل بثلاثة صواريخ من طائرة حربية.

#فلسطين | جانب آخر من استهداف شقة في منزل والد الشهيد القائد في سرايا القدس بهاء أبو العطا، في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، قبل قليل. pic.twitter.com/Os2b22vGa5 — غرب آسيا - عاجل (@WANbreaking) May 12, 2023

واغتالت إسرائيل بهاء أبو العطا في نوفمبر من العام 2019 بعد استهداف منزله في حي الشجاعية، ما أسفر ايضا عن مقتل زوجته وإصابة طفليه.

المصدر: RT