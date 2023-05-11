واشنطن تحول ملايين الدولارات المصادرة من أصول ملياردير روسي لإعادة إعمار أوكرانيا

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها حولت وللمرة الأولى ملايين الدولارات التي صادرتها من رجل الأعمال الروسي الملياردير قسطنطين مالوفييف إلى صندوق إعادة إعمار أوكرانيا.

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وجاء في بيان لوزير العدل، ميريك غارلاند، أن نحو 5.4 مليون دولار من أموال رجل الأعمال الروسي قسطنطين مالوفييف صودرت وسلمت لوزارة الخارجية لكي تستخدم في إعادة إعمار أوكرانيا.

وقال غارلاند "إنه أول تحويل تجريه الولايات المتحدة لأموال روسية مصادرة من أجل إعادة إعمار أوكرانيا، ولن يكون الأخير".

ووضعت الإدارة الأميركية يدها على أصول لمالوفييف بـ5.4 ملايين دولار، غالبيتها على شكل استثمارات في مصرف في تكساس.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على مالوفييف في عام 2014، حيث اتهم بدعم قوات الدفاع الشعبي المناهضة لكييف في منطقة دونباس، وفي 2022 اتهمته واشنطن بالتحايل على العقوبات.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقع العام الماضي على قانون يسمح لوزارة العدل الأمريكية بتحويل بعض الأصول المجمدة لمساعدة أوكرانيا، فيما جمدت روسيا مليارات الدولارات لشركات ومستثمرين أجانب على أراضيها، ووضعت في تصرف الحكومة الروسية أصولا أجنبية بمئات مليارات الدولارات، دون أن تصادرها حتى الآن.

كما تركت روسيا لأصحاب الأصول الأجنبية بيعها لجهات روسية بالروبل الروسي وبنصف قيمتها السوقية.

المصدر: أ ف ب