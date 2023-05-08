سماع أصوات انفجارات ودوي صفارات الإنذار في كييف

أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بسماع أصوات انفجارات، ودوي صفارات الإنذار في كييف محذرة من ضربات جوية روسية.

وأشارت صحيفة "أونيان" إلى أن منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية عملت للمرة الثالثة بعد منتصف الليل لمواجهة الضربات الروسية.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.

المصدر: نوفوستي