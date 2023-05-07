"التلغراف": قنابل روسيا الذكية الجديدة تعطّل هجوم كييف المضاد

أكدت صحيفة "التلغراف" أن القنابل الروسية الذكية والثقيلة القادرة على التحليق والسقوط بشكل شاقولي على المواقع المحصنة، أجبرت قوات كييف على تعديل خططها لهجومها المضاد.

وكتب جو بارنز، ورولاند أوليفانت، في "التلغراف": "وفقا للمسؤولون الأوكرانيين فإن الجيش الروسي يطلق ما لا يقل عن 20 قنبلة موجهة يوميا، وفيما ينتظر العالم هجوم أوكرانيا المضاد، بدأ الخبراء الأوكرانيون والغربيون التكهن بأن استخدام روسيا هذه القنابل قد يجبر كييف على تغيير خططها في اللحظة الأخيرة".

وأشارا إلى تصريح مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إغنات، الذي قال إن القنابل الموجهة تشكل "تهديدا خطيرا للغاية".

المصدر: نوفوستي