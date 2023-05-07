مرشح رئاسي تركي يتعهد بطرد جميع اللاجئين السوريين والأفغان إلى بلادهم

تعهّد كمال كيليتشدار أوغلو، المرشح لانتخابات الرئاسة التركية عن سبعة أحزاب معارضة، بإعادة جميع اللاجئين السوريين والأفغان إلى بلادهم خلال عامين إن فاز بالانتخابات.

وأكد كيليتشدار أوغلو أنه يعتزم الحكم بالاشتراك مع نائبي الرئيس "بشكل عاقل ومع معرفة" دون تمييز.

وقال: "أعطي كلمة بأنه في غضون عامين على الأكثر، سنرسل جميع أخوتنا السوريين والأفغان من تركيا إلى بلدانهم الأم".

صرح كيليتشدار أوغلو، في وقت سابق بأنه في حال فوز المعارضة في الانتخابات المقبلة، فإنها ستعمل على إعادة العلاقات مع سوريا إلى طبيعتها.

المصدر: لينتا. رو