مدفيديف: أوكرانيا مليئة بالمرتزقة البولنديين الذين يجب القضاء عليهم بلا رحمة مثل الفئران النتنة

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، بأنه ليس من المنطقي أن تحافظ روسيا على علاقات دبلوماسية مع بولندا بينما سلطات وارسو تتبنى الروسوفوبيا.

وكتب مدفيديف على حسابه في "تويتر" باللغة الإنجليزية، وترجمة مرافقة باللغة البولندية أيضا: "لا جدوى من استمرار العلاقات الدبلوماسية مع بولندا. هذه الدولة لا ينبغي أن توجد معنا، طالما لا يوجد أحد في السلطة يرفض منهج معاداة روسيا، وأوكرانيا مليئة بالمرتزقة البولنديين الذين يجب القضاء عليهم بلا رحمة مثل الفئران النتنة".

وجاءت تصريحات مدفيديف، على خلفية الأحداث التي جرت في وارسو حول المدرسة في السفارة الروسية، وكان قد صرح مبعوث المستشار للسفارة الروسية في بولندا أندريه أوردش، بأن السلطات البولندية منحت مهلة حتى الساعة 19:00 بتوقيت موسكو يوم السبت، موظفي المدرسة في السفارة الروسية في وارسو لمغادرة المبنى.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن روسيا تعتبر الإجراءات البولندية انتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 وتعديا آخر على الممتلكات الدبلوماسية الروسية في بولندا.

ووعدت الخارجية الروسية بأن تصرفات وارسو هذه لن تمر دون رد فعل صارم من موسكو وعواقب ذلك على بولندا.

المصدر: تاس