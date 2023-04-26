ترامب يستغل بايدن لتمويل حملته الرئاسية (صورة)

استغل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إعلان الرئيس جو بايدن ترشحه لولاية جديدة، لإطلاق منتج تجاري يساعده على تمويل حملته الانتخابية للرئاسة 2024.

وفي رسالة بريد إلكتروني من حملة Make America Great Again (MAGA)، أعلن عن منتج يستخدم لإبقاء المشروبات باردة (cooler sleeves)، وعليه صورة لبايدن ونائبته كمالا هاريس برسالة مفادها أنهما "الشيء الوحيد الأسوأ من الجعة الدافئة".

وذكرت الرسالة أن هذا المنتج هو بإصدار محدود مقابل 24 دولارا.

وجاء في الرسالة الإلكترونية أن "الرئيس ترامب يعتمد على الوطنيين للوقوف معه من أجل طرد بايدن في عام 2024"، مضيفة: "من الواضح أن الوطنيين مثلك يتفقون على أن الشيء الوحيد الأسوأ من الجعة الدافئة هو بايدن وكمالا!".

المصدر: The Telegraph