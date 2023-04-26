بايدن يواصل العيش في "العالم الموازي" (فيديو)

جاء الظهور العلني الأول للرئيس الأمريكي جو بايدن بعد إعلانه عن ترشحه لإعادة انتخابه في عام 2024 بقصة تبين، عند التحقق منها أنها خاطئة ومن صنع خياله.

ويوم أمس الثلاثاء، أدلى بايدن في تصريح من فندق واشنطن هيلتون بالقرب من البيت الأبيض، أمام المؤتمر التشريعي لنقابات عمال البناء في أمريكا الشمالية، وتطرق إلى كيف سيساعد قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف في توفير الموارد لبناء مئات الآلاف من محطات شحن السيارات الكهربائية.

وبعد ذلك بدأ بايدن يتكلم عن جده الراحل جوزيف إتش. بايدن، في ما يبدو أنه محاولة للربط بين جده الذي يزعم أنه عامل نقابي ويدعم النقابات.

وقال بايدن في تصريحه: ".. عندما تقوم ببناء محطات شحن EV، فكر في الأمر بهذه الطريقة، لقد توفي جدي الكبير ​​الذي لم أقابله من قبل، في نفس المستشفى الذي ولدت فيه قبل أسبوعين من ولادتي.. لقد عمل في شركة النفط الأمريكية وكانت وظيفته هي فتح محطات وقود جديدة في جميع أنحاء البلاد في أواخر العشرينات والثلاثينيات".

Fact-Check: Pants on Fire



Biden: "My grandfather died in the same hospital I was born in two weeks before I was born."



Joe Biden was born Nov. 20 1942 at St. Mary's hospital in Scranton, PA



His grandfather died Sept. 26 1941 at John Hopkins in Baltimore, MD pic.twitter.com/x32IpBBPVl — Media Research Center (@theMRC) April 25, 2023

لكن ادعاء بايدن حول ولادته في نفس المستشفى الذي توفي جده قبل أسبوعين فقط غير دقيق، فجد الرئيس بايدن توفي في مستشفى جونز هوبكنز في بالتيمور بولاية ماريلاند في سبتمبر 1941، وبايدن ولد في نوفمبر 1942 في سكرانتون بولاية بنسلفانيا.

المصدر: nbc + RT