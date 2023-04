صحيفة بريطانية تعرض تصميما ساخرا لختم رئيس الولايات المتحدة (صورة)

نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية، رسما كاريكاتوريا، للختم الرئاسي الأمريكي، وذلك بعد أن أعلن الرئيس جو بايدن (80 عاما) ترشحه لولاية رئاسية ثانية.

والرسم التي صممه الرسام الكاريكاتوري البريطاني بيتر بروكس، هو للختم الرئاسي الأمريكي المستخدم منذ العام 1945، ويظهر عليه نسر يحمل غصن الزيتون في مخلبه الأيمن وأسهما في مخلبه الأيسر.

إلا أن الرسام استبدل النسر، برسمة لبايدن وهو يتكئ على العكازات. واستبدل كلمات "seal of the president of the United States - ختم رئيس الولايات المتحدة"، بعبارة "president of the United States. not so much running as shuffling- رئيس الولايات المتحدة. اهتزاز أكثر من العمل".

The Times

يذكر أن جو بايدن أصبح أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة عندما تولى منصبه في عام 2021، عن عمر يناهز 78 عاما، وفي حال فاز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات 2024، سيكون يبلغ من العمر 82 عاما في حفل تنصيبه الثاني و86 عاما عند مغادرته المنصب.

المصدر: RT