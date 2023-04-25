بعد ترشح بايدن لولاية جديدة.. ترامب "يتوجس شرا" والجمهوريون يدعون لمنعه من "إكمال العمل"

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن ترشيح الرئيس الحالي جو بايدن لولاية رئاسة ثانية ستكون له عواقب وخيمة قد تصل إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.

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وقال ترامب في حوار مع قناة Newsmax اليوم الثلاثاء: "أعتقد أن شيئا سيئا يمكن أن يحدث. هذا البلد لديه مشاكل، وسينتهي بنا الأمر إلى حرب عالمية ثالثة. يتحدثون عن الأسلحة النووية، بينما لدينا شخص لا يفهم ما الذي يحدث".

وأضاف ترامب أنه يصعب عليه التصديق بمشاركة بايدن في الانتخابات المقبلة، موجها له انتقادات لإعلانه ترشحه عبر تسجيل فيديو.

وقال: "لم يصدر أي إعلان، ولم يظهر ليقول، تمنوا لي التوفيق.. أنهم أعادوا تصوير الشريط أربع أو خمس مرات لتصويره بشكل صحيح. لا أعتقد أن أي شخص فعل ذلك من قبل – على شكل فيلم".

من جانبه، دعا الحزب الجمهوري لعدم السماح لبايدن الديمقراطي بـ"إكمال العمل" وحث الأمريكيين على التصويت للمرشح الجمهوري في انتخابات 2024.

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وقال الحزب في بيان له: "نحن نعرف بالفعل أحد الشعارات المفضلة لحملة بايدن:"لنكمل العمل". لكن الأمريكيين لا يستطيعون السماح لبايدن بـ"إكماله". في الحقيقة، هذا الشعار هو تحذير من إعادة انتخابه".

وذكر الجمهوريون في البيان شكواهم بشأن ولاية بايدن الأولى، والتي تشمل ارتفاع التضخم، وانخفاض المداخيل، وزيادة الضرائب، و"اضطهاد" قطاع الوقود والطاقة، وأزمة الهجرة على الحدود الجنوبية، وتدهور جودة التعليم المدرسي، وطفرة في الجريمة، وشرعنة الإجهاض.

وفي السياسة الخارجية، ألقى الجمهوريون باللوم على بايدن في "انسحابه الكارثي" من أفغانستان، وفشله في مواجهة الصين، و"منحه الضوء الأخضر لخط أنابيب نورد ستريم 2 الروسي"، رغم أن هذا الخط لم يتم تشغيله قط، بل وتعرض لتفجير اتهم الصحفي الاستقصائي الشهير سيمور هيرش إدارة بادين بالوقوف وراءه.

المصدر: وكالات