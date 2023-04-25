الحزب الجمهوري يتهم بايدن "بالانفصال عن الواقع" بعد ترشحه لانتخابات 2024

اعتبر الحزب الجمهوري أن جو بايدن "منفصل عن الواقع" بعد إعلان الرئيس الديمقراطي البالغ من العمر 80 عاما، قراره خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 2024.

وقالت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري إن "بايدن منفصل عن الواقع لدرجة أنه بعدما تسبب بأزمة تلو الأخرى، يرى نفسه جديرا بأربع سنوات إضافية".

وحذرت من أنه في حال فوزه "فالتضخم سيواصل ارتفاعه الصاروخي، معدلات الجريمة سترتفع، مزيد من الفنتانيل سيعبر حدودنا المفتوحة، والعائلات الأمريكية ستكون أسوأ حالا".

ويأتي هذا البيان، بعد أن أعلن بايدن اليوم الثلاثاء، عن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

كذلك أعلنت نائبته كامالا هاريس عن ترشحها لمنصب نائب الرئيس، ووصفت انتخابات 2024 بأنها "لحظة محورية في التاريخ الأمريكي".

المصدر: "أ ف ب" + RT