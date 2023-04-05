حملة ترامب تستغل لائحة الاتهام لجمع الأموال

قررت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الاستفادة ماديا من محاكمته في قضية "شراء صمت" امرأتين قبيل انتخابات 2016. وكان آخرها بيع قميص عليه صورة مركبة لترامب.

وذكر موقع "أكسيوس" أنه تم إرسال رسالة بريد إلكتروني من حملة ترامب 2024 للإعلان عن قميص عليه صورة مزيفة للرئيس السابق، والتي يظهر فيها موقوفا، وتحتها عبارة "لست مذنبا".

وحسب الرسالة فإن كل من يتبرع للحملة بـ47 دولارا أمريكيا يحصل على القميص مجانا، أو يمكن شراء القميص مقابل 36 دولارا من متجر سلع حملة ترامب.

واستخدمت حملة ترامب لائحة الاتهام لجمع الأموال. فبعد مثوله أمام المحكمة يوم أمس الثلاثاء، قال ترامب في رسالة بالبريد الإلكتروني لحملته إنه جمع أكثر من 10 ملايين دولار منذ إعلان لائحة الاتهام.

وكتب: "بينما نعيش أحلك الساعات في التاريخ الأمريكي، أستطيع أن أقول أنه في هذه اللحظة على الأقل، أنا في حالة معنوية كبيرة عالية"، متوجها إلى مؤيديه قائلا: "أنتم لماذا لا يمكنني أبدا التخلي عن مهمتنا لإنقاذ أمريكا - بغض النظر عن مدى قسوة وشراسة الهجمات".

وأضاف: "لم أكن متأكدا أكثر من أي وقت مضى من أننا سنعيد البيت الأبيض وننقذ أمتنا العظيمة".

المصدر: axios