ترامب يطلب الدعم المالي من مؤيديه

نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسالة فيديو، يطلب فيها من مؤيديه تقديم الدعم المالي لحملته الرئاسية لانتخابات 2024.

وقال ترامب في الفيديو الذي نشر عبر Truth Social: "إذا كانت أوضاعكم سيئة بسبب سياسات (الرئيس جو) بايدن الكارثية، فلا تفكروا حتى في المساهمة في حملتنا. أنت وعائلتك دائما تأتون أولا. حركتنا تدور حول جعل حياتك أفضل ووضعك في المرتبة الأولى. لذلك لا أريدك أن تتحمل أي تكاليف مالية لا يمكنك تحملها".

وأضاف: "ولكن إذا كنت تقوم بعمل جيد لأن كل الأشياء التي قمت بها قد جلبت لك الثروة والازدهار، أو على الأقل كنت مرتاحا للغاية، فسيكون من الرائع حقا أن تساهم في حملتنا. أنت تعرف كيف تفعل ذلك".

وحسب المعلومات فإن هذا الفيديو تم تسجيله قبيل مغادرة ترامب لمكان إقامته في منتجع مار إيه لاغو في ولاية فلوريدا إلى نيويورك للإدلاء بشهادته في قضية دفع أموال لشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز قبيل انتخابات 2016.

المصدر: "الإندبندنت"