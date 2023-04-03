المدعي العام الأمريكي السابق: ترامب يفتقر إلى ضبط النفس

قال المدعي العام الأمريكي السابق بيل بار إن الرئيس السابق دونالد ترامب يجب ألا يدلي بشهادته في قضية دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية لأنه "يفتقر إلى ضبط النفس".

ورأى أنه "بشكل عام، أعتقد أنها فكرة سيئة أن يقوم بتقديم شهادة وأعتقد أنها فكرة سيئة بشكل خاص بالنسبة لترامب لأنه يفتقر إلى كل ضبط النفس"، معتبرا أنه "سيكون من الصعب جدا إعداده وتحضيره لتقديم شهادته بطريقة ذكية".

لكن بار انتقد أيضا الادعاء في نيويورك، قائلا إن لائحة الاتهام ضد ترامب تظهر "إساءة استخدام الوظيفة القضائية". وعما إذا كان يعتقد أن لائحة اتهام ترامب هي محاكمة "سياسية"، قال: "بناء على ما نعرفه، يبدو أنها كذلك بالتأكيد.. أعتقد أن الشعب الأمريكي يرى أنه تتم ملاحقة شخص بدلا من ملاحقة جريمة حقيقية".

وتأتي تعليقات بار بعد توجيه الاتهام إلى ترامب الأسبوع الماضي في تحقيق مانهاتن بشأن مدفوعات مالية إلى ستورمي دانيلز قبل انتخابات عام 2016.

وصور ترامب التحقيق ضده على أنه اضطهاد سياسي وتعهد محاموه بمحاربة التهم الوشيكة ضده.

يذكر أن بار شغل منصب المدعي العام لترامب من 2019 إلى 2020 وكان ينظر إليه على أنه حليف وثيق ومدافع عن الرئيس.

المصدر: The Hill