شرطة نيويورك تعزز إجراءاتها الأمنية قبل محاكمة ترامب

عززت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية الإجراءات الأمنية قبل المحاكمة المتوقعة للرئيس السابق ترامب غدا الثلاثاء بشأن اتهامات تتعلق بدفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية قبيل انتخابات 2016.

وقال ترامب على منصة Truth Social إنه سيغادر مقر إقامته في منتجع مار إيه لاغو في ولاية فلوريدا ظهر اليوم الاثنين وسيسافر إلى برج ترامب قبل الحضور إلى قاعة المحكمة في مانهاتن صباح الثلاثاء، مشيرا إلى أنه سيلقي تصريحات من مار إيه لاغو، مساء الثلاثاء بعد مثوله أمام المحكمة في نيويورك.

ووضعت حواجز فولاذية بالقرب من برج ترامب والمحكمة بينما يستعد مسؤولو الأمن لاحتجاجات محتملة.

وقالت شرطة نيويورك في بيان بشأن الاحتجاجات المتوقعة على توجيه الاتهام إلى ترامب، إن "الضباط وضعوا في حالة تأهب وتظل وزارة الأمن الداخلي على استعداد للاستجابة حسب الحاجة وستضمن أن يتمكن الجميع من ممارسة حقوقهم بشكل سلمي"، مؤكدة أنه "لا توجد تهديدات موثوقة حالية لمدينة نيويورك".

ووجهت هيئة محلفين كبرى الاتهام إلى الرئيس السابق يوم الخميس الماضي في قضية بشأن الأموال التي دفعت خلال الحملة الرئاسية لعام 2016 لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، التي زعمت أنهما كانتا على علاقة غرامية.

ولم يتم الإعلان عن التهم المحددة بعد، لكن ترامب نفى مرارا ارتكاب أي مخالفات جنائية أو أن لديه علاقة غرامية مع دانيلز، وقد وصف التحقيق بأنه "مطاردة الساحرات".

المصدر: axios