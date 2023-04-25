ألمانيا.. الشرطة تعتقل سوريا للاشتباه بتخطيطه لاستخدام قنبلة محلية الصنع ضد أهداف مدنية

أفادت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، بأنها اعتقلت سوريا يبلغ من العمر 28 عاما للاشتباه بتورطه في مخطط جهادي لاستخدام قنبلة محلية الصنع ضد أهداف مدنية.

وقالت الشرطة التي ألقت القبض على الرجل في هامبورغ، إنها فتشت أيضا عددا من المواقع في المدينة الساحلية الشمالية وكذلك في بلدة كيمبتن الجنوبية.

وشارك نحو 250 من أفراد الشرطة في العملية صباح الثلاثاء، وضبطوا أدلة بينها مواد كيميائية.

وأوردت الشرطة ومكتب الادعاء العام في هامبورغ في بيان، أن المشتبه به حاول "صنع حزام ناسف في منزله، لينفذ به هجوما على مدنيين".

وذكرت السلطات أن التحقيقات تركزت حول المشتبه به البالغ 28 عاما وشقيقه البالغ 24 عاما، ويشتبه بأنهما كانا يخططان لهجوم "بمتفجرات محلية الصنع" تستهدف "أهدافا مدنية"، وذلك بدافع من "اقتناعات إسلامية متطرفة وجهادية".

ووفقا للسلطات "لا يوجد مؤشر إلى هدف محدد للهجوم".

ويعتقد أن الشقيق الأكبر قد استخدم في الأسابيع الأخيرة "منصة إي باي" (eBay) ومقدمي خدمات آخرين لشراء مكونات لازمة لصنع مواد متفجرة.

كما يعتقد أن شقيقه الأصغر الذي يعيش في كيمبتن، قدم دعما للتخطيط للهجوم.

وأفادت الشرطة بأن القضاء الألماني وجه بالفعل تهمة "تمويل الإرهاب" إلى الشاب ابن الـ28 عاما.

المصدر: أ ف ب