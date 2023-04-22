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"روس إنيرغو آتوم": تحطم النوافذ في محطة زابوروجيه بعد هجوم أوكراني بالدرونات

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Sputnik
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قال رينات كارتشا مستشار مدير موسسة "روس إنيرغو آتوم" الروسية، إن زجاج نوافذ قاعة التوربينات في محطة زابوروجيه الكهروذرية، تحطم وتناثر بعد هجوم أوكراني بطائرات بدون طيار.

وأضاف المستشار في مقابلة تلفزيونية: "بالفعل تحطم زجاج النوافذ في قاعة التوربينات. وسبب تحطم الزجاج والنوافذ كان موجة قوية ناجمة عن التفجير. لكن هذه المسألة ترتبط بشكل كبير ليس باستخدام القصف المدفعي من جانب القوات الأوكرانية، بل باستخدام الطائرات بدون طيار المحملة بالمتفجرات. وهم، مستمرون في نشاطهم هذا بدون توقف".

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يوم الجمعة، تم على موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشر بيان لمديرها العام رافائيل غروسي، ذكر فيه أن خبراء الوكالة المتواجدين في هذه المحطة الروسية، يسجلون تعرضها للقصف الأوكراني يوميا خلال الأسبوع الحالي.

وأضاف أنه خلال زيارته للمحطة في 29 مارس، رأى "مؤشرات واضحة على استعدادات للعمليات العسكرية في المنطقة".

المصدر: تاس

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