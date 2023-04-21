غروسي يعرب عن قلقه إزاء سلامة محطة زابوروجيه الكهرذرية

أعرب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن قلقه إزاء سلامة محطة زابوروجيه الكهرذرية، بعد إعلان خبراء الوكالة في المحطة أنهم يسمعون قصفا شبه يومي لمنطقتها.

وقالت الوكالة في بيانها نقلا عن غروسي: "سمع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتمركزين في محطة زابوروجيه الكهرذرية بأوكرانيا قصف كل يوم تقريبا على مدار الأسبوع الماضي، وفي إحدى المرات طُلب منهم الاحتماء بسبب الخطر المحتمل الناجم عن العمليات العسكرية المستمرة في المنطقة".

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وأشار إلى أن أحدث تقارير فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسلط الضوء على المخاطر الجسيمة على السلامة النووية التي تواجهها أكبر محطة نووية في أوروبا.

وأضاف غروسي: "إنني قلق للغاية بشأن الوضع في المحطة".

ونوه إلى أن فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية كشف عن أضرار جسيمة في النوافذ في قاعة التوربينات بالمفاعل الرابع.

واعتبرت الوكالة أن هذا لا يمكن أن يكون بسبب انفجارات ألغام أرضية. ويسعى فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمعرفة سبب هذه الأضرار.

وأكد إنه سيواصل الضغط من أجل حماية المحطة حتى لا تكون هناك هجمات عليه، وعدم استخدام الموقع لشن هجمات.

وتابع أنه "يواصل جهوده ومفاوضاته مع أوكرانيا وروسيا".

المصدر: نوفوستي