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موسكو: الوضع في محطة زابوروجيه الكهرذرية تحت السيطرة

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موسكو: الوضع في محطة زابوروجيه الكهرذرية تحت السيطرة
Sputnik
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أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن الوضع في محطة زابوروجيه الكهرذرية تحت سيطرة المشغّل الروسي الموثوقة وموظفي المحطة.

وقال أوليانوف: "الوضع في المحطة ليس مثاليا في كل شيء طبعا، ولكنه يخضع لسيطرة موثوقة من منظمة التشغيل الروسية وموظفي محطة زابوروجيه الكهرذرية".

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وتقع محطة زابوروجيه الكهرذرية، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها، على الضفة اليسرى لنهر دنيبر.

وتقوم القوات الروسية بضمان أمن هذه المحطة منذ مارس الماضي.

وتواصل قوات كييف بقصف مدينة إينيرغودار والقرى والمناطق المجاورة لمحطة زابوروجيه الكهرذرية بشكل مستمر.

المصدر: RT

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