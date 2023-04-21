أوستن: حلفاء أوكرانيا قدموا لها مساعدات عسكرية بقيمة 55 مليار دولار

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن أعضاء مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا قدموا أكثر من 55 مليار دولار من المساعدات الأمنية لكييف منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة الروسية.

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أوستن خلال اجتماع لمجموعة الاتصال التي تضم نحو 50 دولة بينها كل أعضاء الناتو الـ30، عقد اليوم الجمعة في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، موضحا أن أكثر من 35 مليار دولار منها قدمتها الولايات المتحدة.

وأكد أوستن أن دعم الحلفاء لأوكرانيا لا يزال "قويا وراسخا"، وقال إن اجتماع مجموعة الاتصال الحالي "سيركز على ثلاث قضايا رئيسية هي الدفاع الجوي والذخيرة وعوامل التمكين"، مشيرا إلى الدعم اللوجستي وغيره من أشكال الدعم التي تسمح للوحدات العسكرية بالعمل.

وكان الأمين العام لـ"الناتو" ينس ستولتنبرغ صرح خلال زيارته إلى كييف أمس الخميس بأن إجمالي المساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية من أعضاء الحلف لأوكرانيا قد تجاوز فعليا أكثر من 150 مليار يورو.

المصدر: وكالات