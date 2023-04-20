ضابط أمريكي يتوقع نهايتين لا ثالثة لهما لأزمة أوكرانيا

أكد الضابط المتقاعد بالجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، أنه على واشنطن إجبار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا تفاديا لدمار أوكرانيا التام.

وقال ديفيس: "أفهم أن الكثيرين سيرفضون هذا الاقتراح، لكن على الولايات المتحدة أن تضغط على زيلينسكي للسعي إلى حل تفاوضي للأزمة".

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وأكد أنه لا طريقة يمكن بها لكييف أن تنتصر على روسيا عسكريا وأن الحل لن يتحقق إلا عبر تسوية تفاوضية، أو هزيمة عسكرية مدوّية لقوات كييف.

وأضاف: "على القادة الغربيين إبلاغ زيلينسكي سرا بأن دعمهم العسكري والسياسي والمالي غير المحدود سينتهي في وقت معين، ولتحقيق سلام مستدام يجب عليه عقد أفضل صفقة ممكنة مع بوتين".

وشدد على أن الحدود بين روسيا وأوكرانيا لن تعود أبدا لما كانت عليه سنة 1991 وأن الخطوط الرئيسية لهذا السلام ستقام على الاعتراف بأن الأراضي الروسية الجديدة وشبه جزيرة القرم روسية، ولن تعود إلى سيطرة كييف.

المصدر: نوفوستي