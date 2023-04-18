ما شروطها؟.. الدوما الروسي يقر مشروع قانون حول منح الجنسية الروسية للأجانب

اعتمد مجلس الدوما الروسي اليوم الثلاثاء، في القراءتين الثانية والثالثة مشروع القانون الأساسي حول منح الجنسية الروسية، للوافدين "المهاجرين" إلى روسيا الاتحادية.

ويهدف القانون إلى التنفيذ المتسق لمفهوم سياسة الهجرة الحكومية لروسيا الاتحادية خلال الفترة الممتدة ما بين العامين 2019-2025، ومنح المهاجرين إلى روسيا الجنسية الروسية، والانخراط في الروابط الاجتماعية في المجتمع الروسي، ويصبحوا أعضاء فاعلين فيه.

وينص القانون على المساواة بين حاملي الجنسية الروسية، بغض النظر عن أسباب اكتسابها، ولا يمكن حرمان أي مواطن من روسيا الاتحادية من الجنسية أو الحق في تغييرها، وأن إقامة أي مواطن خارج روسيا لا ينهي حقه في امتلاك الجنسية الروسية، كما لا يمكن طرد المواطن الروسي من البلاد أو تسليمه إلى دولة أجنبية.

وأشار القانون إلى الفئات التي يمكنها الحصول على الجنسية الروسية، وهي كالتالي:

1. الأشخاص المقيمين في روسيا بشكل دائم من تاريخ إصدار تصريح الإقامة وحتى يوم تقديم طلب الحصول على الجنسية لمدة خمس سنوات، بشرط أن يتحدث اللغة الروسية، ويلم بالتاريخ الروسي، الأساسيات التشريعية، وألا يشكل تهديدا للقانون والنظام.

2. الأشخاص عديمي الجنسية والمواطنين الأجانب الذين ولدوا أو أقاموا بشكل دائم في أراضي روسيا الاتحادية، والأشخاص الذين لديهم أقارب مقيمين روسيا أو أقاموا في إحدى المناطق التابعة لروسيا الاتحادية، أو كانوا من مواطني الاتحاد السوفييتي، الحصول على الجنسية دون الامتثال لهذه المتطلبات للإقامة ومعرفة التاريخ واللغة الروسية.

3. قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية)، بحيث يتم توفير آلية يتم فيها تقديم طلب للحصول على الجنسية الروسية من قبل هيئة حكومية اتحادية أو سلطة تنفيذية إقليمية، أصدرت له شهادة محارب قديم أو شهادة استحقاق، "امتيازات" إذا تمت الموافقة على هذه المستندات قبل الأول من يناير 1992.

4.المشاركون في برنامج الدولة لإعادة توطين المواطنين وأفراد أسرهم، وكذلك العسكريين الأجانب الذين دخلوا في عقد للخدمة في القوات الروسية أو القوات الأخرى أو التشكيلات العسكرية لمدة لا تقل عن عام واحد، يحق لهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية، دون الالتزام بمتطلبات الإقامة الدائمة.

5. الأشخاص عديمي الجنسية الذين عاشوا في روسيا لمدة عام على الأقل وتم الاعتراف بهم كلاجئين أو حصلوا على اللجوء السياسي في الأراضي الروسية.

ويتم حرمان المواطنين الأجانب من الجنسية الروسية، في حل ارتكاب جريمة، أو تقديم مستندات مزوة، أو أبلغ بملعومات كاذبة، أو شكل تهديدا للأمن القومي.

المصدر: تاس