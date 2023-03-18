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مجلس الدوما يعد مشروع قانون يسهل منح الجنسية الروسية لفئات معينة

أخبار روسيا

مجلس الدوما يعد مشروع قانون يسهل منح الجنسية الروسية لفئات معينة
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يعكف مجلس الدوما على إعداد مشروع قرار يسهل منح الجنسية، وذلك بناء على مقترحات تقدمت بها مفوضة حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية تاتيانا موسمالوكوفا الى اللجنة المعنية في المجلس.

وأرسلت مفوضة حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي، تاتيانا موسكالكوفا، إلى لجنة المختصة في مجلس الدوما مقترحا باستكمال مشروع القانون "الخاص بجنسية الاتحاد الروسي"، ويتضمن منح الجنسية للأطفال الذين ولدوا خارج روسيا من أبوين أحدهما مواطن روسيا الاتحادية.  

المصدر: تاس

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