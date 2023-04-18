قال ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية السابق سكوت ريتر إن أوكرانيا لن تنجو من الصراع المسلح مع روسيا بسبب الرئيس فلاديمير زيلينسكي والولايات المتحدة الأمريكية.

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جاء ذلك في مقابلة له مع قناة U.S. Tour of Duty، حيث قال إن "أوكرانيا لن تنجو من هذا الصراع، وهذا عمليا هو مصير أوكرانيا"، وتابع أن موسكو مستعدة للتفاوض وإنهاء الصراع، إلا أن هذا لن يحدث بسبب عدم استعداد زيلينسكي لتقديم تنازلات ورغبة الرئيس جو بايدن في هزيمة روسيا.

ولخص ضابط المخابرات السابق وجهة نظره بقوله: "سوف تنتصر روسيا، وقد انتهت هذه الحرب، لكن القتال لا زال مستمرا، والجيش الأوكراني انهار في أرتيوموفسك".

وكانت مجلة "نيوزويك" قد ذكرت أنه، وفقا للمخابرات الأمريكية، فإن خسارة أرتيوموفسك سوف تكون ضربة نفسية لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي