"مجموعة السبع" تتعهد بأن تدفع الدول التي تساعد روسيا في أوكرانيا "أثمانا باهظة"

حذر وزراء خارجية دول مجموعة السبع الثلاثاء من أن الدول التي تساعد روسيا في الأزمة الأوكرانية ستدفع "أثمانا باهظة".

ولم يعلن المجتمعون عن أي إجراءات جديدة ضد موسكو، لكنهم تعهدوا بتكثيف تطبيق العقوبات، وحذروا "الأطراف الثالثة بوقف تقديم المساعدات لروسيا في حربها، أو مواجهة دفع أثمان باهظة". كما دان الوزراء تهديد روسيا بنشر أسلحة نووية في بيلاروس ووصفوه بأنه "غير مقبول".

إلى ذلك أكدت مجموعة السبع أنها "ستبقي على عقوبات صارمة ضد روسيا، وكذلك ستواصل دعمها القوي لأوكرانيا".

المصدر: أ ف ب