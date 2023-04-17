وزراء خارجية مجموعة G7 يناقشون قضية الأمن الغذائي العالمي

شغلت قضية الأمن الغذائي العالمي و"التعاون مع الشركاء الدوليين" المحور الرئيسي لغداء العمل لوزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع G7، والذي استمر 70 دقيقة.

صرح بذلك المركز الصحفي للاجتماع الوزاري في كارويزاوا باليابان اليوم الاثنين 17 أبريل، حيث قال وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي إن تعزيز المشاركة بين الشركاء الدوليين من خلال المساهمة النشطة لدول مجموعة الدول السبع في حل المشكلات على نطاق عالمي هو أحد أولويات اليابان كرئيس لمجموعة السبع. وتابع هاياشي أنه "من الضروري مراعاة وضع كل من الشركاء الدوليين على حدة، ليس لفرض نظام من القيم، وإنما لإظهار أهمية نظام عالمي حر ومفتوح وقائم على سيادة القانون".

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وتابع الوزير: "فيما يتعلق بالقضايا التي تواجه العالم مثل الطاقة والأمن الغذائي، فقد اتفقت مجموعة الدول السبع على العمل بتعاون وثيق".

وتترأس اليابان مجموعة الدول الصناعية السبع حيث ستعقد قمة المجموعة في هيروشيما في الفترة من 19-21 مايو، فيما بدأ اجتماع وزراء خارجية المجموعة يوم أمس الأحد في منتجع كارويزاوا الياباني في ناغانو. وإضافة إلى دول مجموعة السبع فقد تلقت كل من الهند وأستراليا والبرازيل وكوريا الجنوبية وفيتنام وثلاث دول أخرى دعوة لحضور قمة هيروشيما، فيما تترأس إندونيسيا رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وجزر كوك تترأس منتدى جزء المحيط الهادئ، واتحاد جزء القمر رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وإضافة إلى هذه البلدان، تلقى رؤساء 7 منظمات دعوات لحضور قمة هيروشيما هي الأمم المتحدة ووكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية.

المصدر: نوفوستي