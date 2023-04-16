إيران تختبر بنجاح أحدث صاروخ موجه مضاد للدبابات

نجح الحرس الثوري الإيراني في اختبار أحدث صاروخ موجه مضاد للدبابات "سديد 365"، حسبما أفادت وكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية يوم السبت.

ونقلت الوكالة عن علي كوهستاني، رئيس منظمة الجهاد للبحوث والاكتفاء الذاتي التابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، قوله إن "سديد 365" صاروخ مضاد للدروع يبلغ مداه 8 كيلومترات وقادر على تدمير مختلف المركبات العسكرية المدرعة.

وأكد كوهستاني، أن الصاروخ قادر على إصابة الأهداف بدقة بالغة.

وأوضح أنه سيتم تزويد الصاروخ في المرحلة المقبلة من التطوير بأجنحة قابلة للطي ونظام للتحكم في الحرائق، وسيتم تركيبه على ناقلات الجند المدرعة التابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني.

وفي وقت سابق، أعلن قائد القوات البریة في الجيش الإيراني عن تعزيز الطائرات المسیرة لقواته في مجال الحرب الإلکترونیة.

وأشار نائب قائد القوة البریة العمید نوذر نعمتي إلى أن تحدیث وإعادة إنتاج المعدات یضمنان في استقرار القوة الدفاعية للقوة البریة للجیش، لافتا إلى تعزیز الطائرات المسیرة في مجال الحرب الإلکترونیة.

وأضاف: "القوة البریة قامت بتصمیم أسلحتها وأنظمتها بما یتناسب مع الحروب المستقبلیة"، مشيرا إلى تعزیز نطاق التشغیل لصواریخ فجر 5، حیث بإمكانها ضرب الهدف بدقة بالغة وتدمیره فضلا عن تعزیز قابلیة الصواریخ الأرضیة المضادة للدروع لتدمیر الهدف علی مدی 8 کلم.

المصدر: تسنيم + RT