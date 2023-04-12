أكد الصحفي، أناتول ليفن، أن الولايات المتحدة تخاطر كثيرا بإرسال عسكريين أمريكيين إلى أوكرانيا.

وقال: "يتم تدريب العسكريين الأوكرانيين في دول غربية والولايات المتحدة، ومن قبل 71 عسكريا أمريكيا على أراضي أوكرانيا، إلى جانب 97 مقاتلا من القوات الخاصة التابعة للناتو".

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وأولى الصحفي اهتماما خاصا لحقيقة أنه لم يتم إعلام الكونغرس والشعب الأمريكيين بوجود قوات أمريكية وأطلسية على أراضي أوكرانيا.

وقال: "من الواضح أن وجودهم يشكل خطرا بأن يُقتلوا أو يُعتقلوا" وأشار إلى أن هذا يمكن أن يؤدي إلى "حلقة تصعيد خطيرة" للوضع.

المصدر: نوفوستي