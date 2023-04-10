بوتين يجري محادثة هاتفية مع رئيس قرغيزستان

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع نظيره القرغيزي صادر جاباروف.

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جاء ذلك وفق ما نقلته الخدمة الصحفية للكرملين، حيث تابع الكرملين أن المحادثات تناولت التعاون في إطار اتحادات التكامل في منطقة أوراسيا في المجالات التجارية والاقتصادية والمالية والإنسانية.

كما تناولت المحادثات عددا من الجوانب العملية لمواصلة تطوير التعاون الثنائي لمصلحة الطرفين، فيما تم التطرق إلى "بعض قضايا التفاعل في إطار اتحادات التكامل في الفضاء الأوراسي" في سياق رئاسة روسيا للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ورئاسة قرغيزستان لرابطة الدول المستقلة.

وأضافت الخدمة الصحفية للكرملين أنه "تم تأكيد النية المشتركة لزيادة تعزيز العلاقات بين روسيا وقرغيزستان، وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الشخصية".

المصدر: نوفوستي