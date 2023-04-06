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مسؤول إيراني يتهم جهات أجنبية بإثارة قضية الحجاب في بلاده

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مسؤول إيراني يتهم جهات أجنبية بإثارة قضية الحجاب في بلاده
Globallookpress
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اتهم رئيس جهاز القضاء الإيراني، غلام حسين محسني إجعي، عناصر داخلية وجهات أجنبية بإثارة قضية الحجاب في إيران.

 ودعا إلى "ضرورة فصل الأشخاص الذين ليسوا واضحين في موضوع الحجاب عن غيرهم، كونهم ينتسبون إلى وكالات تجسس أجنبة".

وأكد: "لن نتوانى في التصدي للإنحرافات الاجتماعية، ولدينا برامج وخطط معدّة على جدول أعمالنا". 

وأضاف أن "الغالبية العظمى من شعبنا من الشريحة المتدينة، وحتى من لم يكن لديه معتقدات دينية لا يقبل بالإنحرافات الاجتماعية".

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المصدر: وكالات 

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