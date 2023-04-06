كنعاني: إيران والسعودية اتفقتا على أن أمن المنطقة محلي المنشأ

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن المحادثات التي جرت بين وزيري الخارجية الإيراني والسعودي في بكين، تؤكد على أهمية الاستقرار، وأن الأمن في المنطقة محلي المنشأ.

وأكد كنعاني الذي رافق الوزير حسين أمير عبد اللهيان، إلى بكين، في تصريحات للصحفيين: "إن وزيري الخارجية الإيراني والسعودي، وفي إطار الإرادة السياسية للبلدين لتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، أكدا على الاستعداد المشترك لتنفيذ الاتفاقيات المبدئية والأساسية بين البلدين ومنها الاتفاقية الشاملة للتعاون الثنائي، والاتفاقية الأمنية، وبناء على ذلك تقرر إتخاذ الخطوات اللازمة تدريجيا".

وأشار كنعاني إلى القضايا الأخرى التي جرى مناقشتها في محادثات اليوم بين الوزيرين ومنها ضرورة السعي والاتفاق لتعزيز العلاقات في المجالات الاقتصادية بشقيها الحكومي والقطاع الخاص وقال: "تم التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الاتفاقيات الموجودة بين البلدين قد وفرت الأرضية القانونية والحقوقية لبدء هذه النشاطات وتعزيزها".

وأضاف كنعاني أن الجانبين اتفقا على لقاء بين الوفود التقنية للبلدين وعودة الرحلات الجوية بين إيران والسعودية من أجل تسهيل التردد بين البلدين، كما أكدا على تسهيل منح تأشيرات الدخول والخدمات المتعلقة بهذا الشأن لرعايا البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية وكذلك تسهيل منح تأشيرات زيارة العمرة للرعايا الايرانيين.

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المصدر: وكالة أنباء فارس