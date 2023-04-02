نتنياهو يلمح لوقوف إسرائيل وراء مقتل ضباط الحرس الثوري الإيراني في دمشق

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل "تحارب الإرهاب بقوة"، وتحارب أعداءها على جميع الجبهات.

وأوضح نتنياهو، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد، أن "إسرائيل تحارب "الإرهاب" باستخدام طريقتين، الطريقة الأولى مباشرة، تعتمد على الاعتقالات والقتل، كما يجري في الأشهر الأخيرة، أما الطريقة الثانية فتعتمد على توجيه الضربات الحاسمة، "وتكليف كل من يدعم الإرهاب خارج الحدود الإسرائيلية ثمنا باهظا".

وتابع: "ادعم بكل قوة شرطة إسرائيل في جهودهم لتصفية المخرب في جبل الهيكل نهاية الأسبوع، نصلي جميعنا لسلامة جنودنا الذين أصيبوا جراء عملية الدهس أمس في غوش عتصيون".

وأضاف: "أنصح أعداءنا أن لا يختبرونا وأن لا يخطئوا، فالخلاف الداخلي لن يضر بقوتنا وبعزمنا العمل ضدهم على جميع الجبهات وأينما كانوا وفي كل وقت".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم، مقتل المستشار العسكري "مقداد مهقاني جعفر أبادي" بسوريا متأثرا بإصابته بالاعتداء الإسرائيلي على دمشق قبل يومين.

وكانت العلاقات العامة للحرس الثوري، قد أعلنت يوم الجمعة، في بيان "استشهاد أحد مستشاري وضباط الحرس الثوري ميلاد حيدري، في الهجوم الإجرامي للكيان الصهيوني فجر الجمعة على محيط دمشق".

المصدر: مكان + RT