نتنياهو: نقاتل على جبهتين رئيسيتين الجبهة الداخلية والجبهة الإيرانية

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في بداية جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد، "نحن نقاتل على جبهتين رئيسيتين ضد أعدائنا. الجبهة الداخلية، والجبهة الإيرانية".

وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في بداية جلسة مجلس الوزراء: "نحن نقاتل على جبهتين رئيسيتين ضد أعدائنا. الجبهة الداخلية، والجبهة الإيرانية. وأمام الجبهة الداخلية، اتفقت في نهاية الأسبوع مع الوزير بن غفير، بشأن تشكيل فريق عمل خاص. أمام الجبهة الإيرانية فجهودنا لا تتوقف. إيران تحاول تقويض تماسكنا كشعب والإضرار بمعنوياتنا الوطنية".

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وتابع نتنياهو: "أما على الجبهة الإيرانية، فجهودنا مستمرة لسبب بسيط، وهو أن العدوان الإيراني لا يتوقف، في الأسبوع الماضي، هاجمت إيران مرة أخرى ناقلة نفط في الخليج العربي، وأضرت بحرية الملاحة الدولية، كما هاجمت يوم أمس، قاعدة أمريكية في سوريا، وتواصل إمداد سوريا بأسلحة فتاكة، لمهاجمة المدنيين الأبرياء بعيدا عن حدودها".

وشدد على أن "الهجمات الإيرانية ضد الإسرائيليين في جميع أنحاء العالم، لن تقوض تماسك الشعب الإسرائيلي، ولن تضعف معنوياته".

وأكد نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية، ولن تسمح لها بتهديد حدودها الشمالية، مشددا على أن إسرائيل سترد بقوة على أية هجمات إيرانية محتملة ضد أمنها.

وتطرق نتنياهو إلى تصريحات حزب الله، التي تفيد باقتراب وقوع حرب أهلية في إسرائيل، قائلا: "لا تعولوا كثيرا على وقوع حرب أهلية في إسرائيل، فذلك لن يحصل، فالإسرائيليون أخوة، ما لا يفهمه حسن نصر الله، أننا دولة ديمقراطية حية".

المصدر: RT