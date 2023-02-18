مصدر عسكري سوري: 5 شهداء و15 جريحا في حصيلة أولية في العدوان الإسرائيلي على دمشق

أفاد مصدر عسكري سوري أن 5 أشخاص قتلوا و15 جريحا في حصيلة أولية في العدوان الإسرائيلي على دمشق.

وقال في بيان "في تمام الساعة 22 : 00 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصورايخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين".

وتابع "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها. وأدى العدوان كحصيلة أولية إلى ارتقاء خمسة شهداء بينهم عسكري واصابة 15 مدنياً بجروح بينهم حالات حرجة وتدمير عدد من منارل المدنيين وأضرار مادية في عدد من الأحياء في دمشق ومحيطها".

يتبع..