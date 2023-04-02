الحرس الثوري يعلن مقتل مستشار عسكري إيراني آخر في سوريا جراء الاعتداء الإسرائيلي قبل يومين (صورة)

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل المستشار العسكري "مقداد مهقاني جعفر أبادي" بسوريا متأثرا بإصابته بالاعتداء الإسرائيلي على دمشق قبل يومين.

وأفاد بيان العلاقات العامة بالحرس الثوري اليوم الأحد، "بوفاة النقيب مقداد مهقاني جعفر آبادي متأثرا بجروحه إثر العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق فجر يوم الجمعة".

إقرأ المزيد

وكانت العلاقات العامة للحرس الثوري، قد أعلنت يوم الجمعة، في بيان "استشهاد أحد مستشاري وضباط الحرس الثوري ميلاد حيدري، في الهجوم الإجرامي للكيان الصهيوني فجر الجمعة على محيط دمشق".

وأدان بيان العلاقات العامة، "صمت وتقاعس المحافل الدولية الفعالة حيال جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة والانتهاك المستمر لسيادة ووحدة أراضي دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة"، وأكد ان "الكيان الصهيوني الزائف والمجرم سيتلقى بلا شك الرد على هذه الجريمة".

المصدر: فارس، تسنيم