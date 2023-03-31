من هو الضابط الإيراني الذي قتل في سوريا بضربات إسرائيلية؟

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل أحد مستشاريه في هجمات إسرائيلية استهدفت ضواحي العاصمة السورية دمشق فجرا، متوعدا بالرد.

وأعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري، في بيان "استشهاد ميلاد حيدري، أحد مستشاري وضباط الحرس الثوري في الهجوم الإجرامي للكيان الصهيوني فجر اليوم الجمعة على محيط دمشق"، مدينة "صمت وتقاعس المحافل الدولية الفعالة حيال جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة والانتهاك المستمر لسيادة ووحدة أراضي دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة".

وأكد البيان أن "الكيان الصهيوني الزائف والمجرم سيتلقى بلا شك الرد على هذه الجريمة".

وفي السياق، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاعتداءات الإسرائيلية فجر الخميس والجمعة على بعض النقاط في دمشق وريفها، مشيرا إلى أن "مثل هذه الممارسات العدوانية انتهاكا صارخا ومستمرا للقوانين والأنظمة الدولية، وكذلك الإجراءات الإسقاطية لصرف الانتباه عن الأزمات والانقسامات الداخلية العميقة لهذا الكيان، وكذلك استياءه من القوة الداخلية والانفتاحات الأخيرة في العلاقات الخارجية السورية".

المصدر: "تسنيم"