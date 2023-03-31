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إيران تندد بشدة بهجمات إسرائيل على دمشق

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إيران تندد بشدة بهجمات إسرائيل على دمشق
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أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الجمعة، عن تنديد بلاده بهجمات إسرائيل على العاصمة السورية دمشق وضواحيها.

وقال كنعاني في بيان: "للأسف ومن المثير للدهشة، عدم صدور رد فعل رادع من المجتمع الدولي على الهجمات العسكرية العدوانية والمستمرة للكيان الصهيوني على سوريا، بما في ذلك على المطارات المدنية وحتى المناطق السكنية"، مضيفا أن "هذا الأمر شجع الكيان الصهيوني على الاستمرار في جرائمه المتكررة وانتهاكه لسيادة ووحدة أراضي بلد مستقل وعضو في الأمم المتحدة".

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واعتبر متحدث الخارجية الإيرانية أن مثل هذه التصرفات العدوانية انتهاك واضح ومستمر للقوانين والأنظمة الدولية، "فضلا عن أن هذه الهجمات هي لصرف الانتباه عن الأزمات الداخلية والانقسامات العميقة لهذا الكيان".

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وطالب كنعاني مجددا المؤسسات الدولية المسؤولة وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي "بالعمل فورا بمسؤوليتها القانونية واتخاذ إجراءات ضد المعتدي ومنع استمرار اعتداءات الكيان الإسرائيلي وانتهاكه الجسيم والمتكرر لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية".

المصدر: مهر

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