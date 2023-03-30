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مصدرعسكري سوري: دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في ريف دمشق وتسقط عددا من الصواريخ

أخبار العالم العربي

مصدرعسكري سوري: دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في ريف دمشق وتسقط عددا من الصواريخ
AP
صورة أرشيفية 2019
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قال مصدر عسكري سوري فجر اليوم الجمعة، أن الطيران الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد المواقع في ريف دمشق، مؤكدا إسقاط عدد منها.

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وأوضح المصدر العسكري قائلا: "في تمام الساعة 17: 00  من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المواقع في ريف دمشق".

وأضاف المصدر: " وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها ، وأدى العدوان إلى  وقوع بعض الخسائر المادية".

هذا وأفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" فجر اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجار في محيط دمشق، لافتة إلى أنه يجري التحقق من طبيعته.

المصدر: "سانا"

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