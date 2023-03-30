القضاء الروسي يواصل النظر في دعوى تصفية وكالة "سخنوت" اليهودية في روسيا

تواصل محكمة "باسماني" في موسكو، اليوم الخميس، النظر في دعوى وزارة العدل الروسية بشأن تصفية وكالة "سخنوت" اليهودية.

وتبدأ الجلسة في الساعة 2:00 ظهرا.

وأكدت وزارة العدل الروسية، يوم 20 فبراير، أنها لن تسحب مطالبتها بتصفية وكالة "سخنوت" اليهودية"، حتى بعد تصحيح الانتهاكات المرتكبة"، وأن "إدخال تعديلات على الميثاق لا يؤثر على الادعاءات المذكورة فيما يتعلق بانتهاكات سابقة لا يمكن إصلاحها".

وبحسب محامي الدفاع عن "سخنوت"، فقد نظمت الوكالة شؤونها بجدية، الأمر الذي قبلته وزارة العدل، لكن نية تصفية الوكالة لم تختف من الوزارة.

"الوكالة اليهودية لإسرائيل -سخنوت" هي منظمة تعنى بضمان العلاقات بين اليهود حول العالم، وكذلك قضايا الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، وتأسست عام 1929، وتعمل المكاتب التمثيلية للوكالة اليهودية في روسيا منذ عام 1989.

وتتمثل ادعاءات وزارة العدل، بعدة نقاط أهمها، أن سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية لا يتضمن معلومات حول الاسم المختصر للمنظمة باللغة الإنجليزية، وهناك أيضا وصمة في الإشارة إلى العنوان القانوني. بالإضافة إلى ذلك، خلافا لقانون المنظمات غير التجارية في روسيا، لا يحدد ميثاق "سخنوت" الهيئة الإدارية العليا، وضرورة تسجيل ميثاق جديد للمنظمة.

وتقول الوكالة الفيدرالية، إن وكالة "سخنوت" ارتكبت انتهاكا لدستور الروسي وانتهاكات منهجية متكررة لقوانين البلاد في هذا الصدد، لذلك ترى وزارة العدل أنه يجب تصفية هذه الوكالة، حتى رغم الإجراءات التي قامت بها بهدف تصحيح الوضع.

ورُفعت دعوى قضائية لتصفية مكتب ممثلية الوكالة في روسيا إلى محكمة باسماني في موسكو بمنتصف يوليو 2022. وقبل ذلك، كانت وزارة العدل الروسية أعلنت أنها دققت في الفترة من 30 مايو إلى 27 يونيو في وثائق "سخنوت" ، لكنها لم تفصح عن نتائج التفتيش.

المصدر: سبوتنيك