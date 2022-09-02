الخارجية الروسية: تهويل الوضع حول الوكالة اليهودية "سخنوت" يأتي بنتائج عكسية

قال مدير قسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، إن محاولات تهويل الوضع حول وكالة "سخنوت" اليهودية وإسقاطه على العلاقات بين روسيا وإسرائيل تأتي بنتائج عكسية.

وأوضح في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن "سبب الدعوى (القضائية ضد سخنوت) التي بدأت بموسكو هو الانتهاكات المنهجية للقوانين من قبل الوكالة المذكورة (سخنوت)".

وأضاف أنه "في هذا الصدد، فإننا نعتبر أنه من غير المبرر وغير المجدي محاولة تهويل هذا الوضع وإسقاطه على كامل العلاقات الروسية - الإسرائيلية المتعددة الأوجه، والتي هي تقليديا ودية".

وتساعد وكالة "سخنوت" اليهود على الهجرة إلى إسرائيل، وتعمل مع الجاليات اليهودية، وتنظم دورات تعليمية، وبرامج للأطفال والشباب.

وفي وقت سابق قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن القضية مع وكالة "سخنوت" في روسيا هي الآن بين يدي القضاء.

وكانت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعربت عن أسف موسكو لموقف إسرائيل، التي اعتبرته غير بناء تجاه روسيا في الأشهر الأخيرة.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، إن العلاقات مع روسيا مهمة لإسرائيل، ولكنه اعتبر إغلاق مكاتب وكالة "سخنوت" في روسيا سيكون حدثا خطيرا وسيؤثر على التعاون مع موسكو.

المصدر: نوفوستي